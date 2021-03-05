Россиянам рассказали, какие сообщения лучше сразу удалять с телефона

Сообщения, которые содержат информацию о паролях, личных данных или могут быть вредны для репутации, лучше удалять. Об этом агентству "Прайм" рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Иногда приложения требуют доступ к СМС для быстрой авторизации.

"Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", – объяснил специалист.

Щельцин посоветовал делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять телефон и следить за своими СМС.