В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготу для пенсионеров, которая позволит им покупать со скидкой два билета в год на поезда дальнего следования. Письмо политик направил в Минтранс, пишет RT.

Сухарев пояснил, что в настоящее время некоторые категории граждан уже имеют право на покупку льготных билетов, но пенсионеры к ним не относятся. При этом пожилые люди вынуждены тратить большие суммы, для того чтобы посетить родственников, которые проживают в других городах.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой 50% на любые даты при наличии билетов", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили Центробанку создать возможность для отказа от функций платежных систем, которые могут "съесть" деньги пенсионеров. В частности речь идет об онлайн-переводах и исходящих платежах.