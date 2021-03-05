В Минздраве рассказали об изменениях в организме у взрослых после коронавируса

Постковидные изменения у взрослых затрагивают все системы и органы в той или иной степени, рассказала замглавы Минздрава Татьяна Семенова. Она обратила внимание на большую важность реабилитационного периода после перенесенной инфекции и заявила, что на сегодня это ключевая для специалистов задача.

"... Чуть меньше какие-то проявления у детей, у взрослых – все органы и системы затронуты в постковидные изменения в той или иной степени, в зависимости от фоновых заболеваний, морбидного состояния стартового", – цитирует Семенову РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы и бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко развеял популярное заблуждение о COVID-19. По его словам, то, что сейчас называют штаммами этого вируса, – это, на самом деле, его подтипы. Академик подчеркнул, что распространяющиеся сейчас подтипы – это тот же самый штамм коронавируса, который просто мутирует и приобретает новые свойства.

За последние сутки в России зарегистрировали 11 024 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,3 млн человек, 88 тысяч пациентов скончались.