МИД РФ заявил о готовности ответить на санкции со стороны США

Россия скоро объявит список ответных мер на американские санкции. Об этом заявила Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что <…> раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы <...> Но, учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется", — ответила она на вопрос о том, чего ждет Москва в ситуации с санкциями.

Ранее сообщалось, что правительство США 2 марта может ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального.