Носи юбки и закрой рот: как интернет-коучи учат быть "настоящими женщинами"

Как стать настоящей женщиной и что такое женственность – наверняка эти вопросы задавала себе каждая представительница прекрасного пола. И если раньше ответ на него искали в обществе мам и бабушек, то сейчас можно зайти в интернет и найти себе "тренера по женственности". Но так ли безвредны все эти курсы по прокачке женской мудрости? Профессиональные психологи считают, что они могут быть опасны для психики человека, особенно для того, у кого есть негативный жизненный опыт. Amic.ru собрал топ коучей, которые создали культ "мудроженственности" и разобрался, стоит ли им доверять.

"Папа работает, мама красивая"

Ведические женщины – это всегда счастливые, мягкие и великодушные феи, которые носят только длинные юбки, не работают, рожают много детей и одним взглядом воодушевляют супруга на подвиги. На детей они не срываются, на мужа голос не повышают и никогда не демонстрируют окружающим дурного настроения и негативных эмоций. А еще они медитируют, занимаются духовным развитием по аюрведе и рожают дома, потому что в больнице – это неестественно.

Такие принципы пропагандируют так называемые "ведические психологи". Одна из них – известный в интернете коуч Ольга Валяева, которая учит тысячи женщин брать ответственность за поведение мужей на себя и своими же руками строить свое женское счастье.

"Если вас оскорбляет муж, вы должны это изменить. Что мне нужно сделать с собой, что я делаю не так? Вы взяли такого человека, вышли за него замуж – это ваша ответственность. Это не в нем проблема, это вы его не принимаете. Если вы вините мужа – вы встаете в позицию жертвы, а нужно самой менять ситуацию", – учит Ольга Валяева в своих многочисленных статьях.

У Ольги нет психологического образования, и, похоже, никого из ее фанаток не смущает, что она наделила себя правом "учить женщин правильно жить" исходя из своего личного жизненного опыта, который подходит далеко не всем.

Еще один популярный коуч, у которого тысячи последователей, поддерживает принципы кришнаизма и пропагандирует запрет на работу женщин – Сатья Дас. Он бывший повар и не имеет никакого отношения к профессиональной психологии. Но это не мешает ему собирать мастер-классы на сотни человек – как женщин, так и мужчин. Первые слушают о том, почему они неправильно живут, вторые – о том, как воспитать жену так, чтобы она жила правильно.

Анна слушала лекции ведических коучей с 19 лет. У нее еще не было удачного опыта серьезных отношений, и она хотела подготовиться к ним посредством этих курсов. Какое-то время она верила, что их правила – ключ к счастью. До тех пор, пока не поняла, что у нее началась депрессия.

"Я постоянно к себе придиралась. Стала нервная, дерганая. Все время следила, достаточно ли женственно я двигаюсь, одеваюсь, говорю, достаточно ли я вдохновляющая для окружающих меня парней. Тогда начала задумываться, но мучилась диссонансом: сотням женщин помогает и нравится, наверное, все же что-то со мной не так", – вспоминает Анна свой опыт ведической женственности.

Несмотря на все старания, девушка так и не смогла завести крепкие отношения в образе "истинной женщины", начала срываться, впадать в депрессии. Все закончилось в кабинете у психиатра. После реабилитации Анна пообещала себе никогда не обращаться к непрофессионалам.

"Подобные сообщества ограничивают право на выбор женщины, потому что принимают все решения за нее. У них часто существует культ какой-либо личности, которой следует преклоняться. Почти как у секты, да и деньги за эти курсы тоже отдаются немалые. Хотя они абсолютно не соответствуют принципу здоровой психологии – дать внутреннюю свободу и выбор каждому клиенту", – объясняет amic.ru психолог Динара Маланова.

Любые сообщества с жесткими, даже ненавязчиво описанными правилами, подавляют психику человека, а это не может сделать никого счастливым и радостным или помочь найти путь в собственную реализацию, добавляет Динара Маланова. По мнению психолога, к таким коучам, как правило, приводит внутреннее чувство вины за то, что женщина "не такая, как надо", либо желание получить "волшебную таблетку", которая позволила бы решить разом все проблемы в отношениях с мужчинами. Но если ведические психологи могут навредить только самой женщине, то тренеры по манипуляциям могут разрушать обоих партнеров и их союз.

Манипуляции как замена любви

Курсы по завоеванию мужского кошелька пользуются у прекрасным дам не меньшим спросом. Их догма – стань идеальной женщиной и тебе никогда не придется работать – в чем-то перекликается с позицией предыдущих ораторов. Однако есть одно существенное отличие: если ведические "мудрецы" учат девушек брать в отношениях всю ответственность на себя, то "школы стерв" – перекладывать все заботы на плечи мужчины.

Секретами обольщения и техниками манипуляций наполнены курсы коучей Павла Ракова и его ученицы Милы Левчук – небезызвестных в медиапространстве. Оба не имеют психологического образования, что примечательно, как и большинство знаменитых авторов обучающих курсов для женщин.

"Если вы хотите замуж, никогда не соглашайтесь жить вместе. Договоритесь на берегу, что тест-драйв отношений у вас полгода, после этого или свадьба, или разрыв, третьего не дано. Но если вы уже съехались, нужно разъехаться и начать ходить на свидания, и в аренду себя больше не сдавать", – пишет на своем сайте Мила Левчук.

Так же плохой, или "минус"-девушкой, считается та, которая может показать себя недовольной и агрессивной, независимой морально и финансово ни от кого, много работающая, высказывающая критику, показывающая свой интеллектуальный багаж. Как правило, по мнению коучей по соблазнению, такая девушка не умеет просить помощи и "отдавать" мужчине ответственность.

Мария купила курс по женственности, прочитав несколько статей "тренера" и подумав, что в них есть разумное зерно. Ей понравилось, что женщин учат достойному отношению к себе, самоуважению. Но в то же время насторожило излишнее давление спикера, который убеждал аудиторию, что у них вот-вот развалятся отношения, если они не начнут покупать больше курсов и меняться.

"Потом меня начало отталкивать и само содержание уроков. Главные критерии "настоящего мужчины" – это машина, квартира и деньги. И все это мы должны научиться добиваться от него с помощью техник со странными названиями вроде "принцесса в опасности" и прочих. Казалось, что что-то я делаю не так, сидя и слушая весь этот бред, который настроен на то, что мы, женщины, должны любой ценой ухватить мужчину и завладеть его доходами", – делится с amic.ru Мария.

Манипулятивные техники заключались в том, что нужно было прикидываться глупой, слабой и немощной, чтобы мужчина поиграл в спасателя и приобрел статус героя. Так же особо популярной техникой оказалось пропадание на пару-тройку дней после свидания, чтобы повысить ценность в глазах кавалера и сделать вид, что женщина максимально занята. На тренингах даже советуют врать, что девушку сократили на работе и она не может найти новую, чтобы перейти на содержание избранника.

"Манипулирование – не элемент здоровых близких отношений. Надо понимать, что эти инструменты, возможно, даже рабочие. Но если ты выстраиваешь отношения на основе манипуляций, жди ответной реакции от партнера. Жесткие манипулятивные методы могут привести даже к насилию в отношениях. Это нечестная игра и в любом случае она закончится печально", – комментирует психолог Динара Маланова.

Мария после обучения женским премудростям еще долго перестраивалась с манипуляций на здоровый партнерский диалог. Как отмечают психологи, дополнительной опасностью таких методов строить отношения является зависимость от партнера – как моральная, так и материальная. Женщин учат быть на содержании, а это создает дополнительную почву для конфликтов в семье, говорят психологи. Зависимость от партнера – тоже нездоровая модель, которая мешает оставаться одному из участников отношений цельной личностью.

"Курица, дура и бомжиха"

Помимо этого, некоторые коучи используют так называемые "экстремальные техники" для приобретения якобы женских качеств. Часто такими понятиями оперируют мужчины-"тренеры", основой курсов которых является унижение своих клиенток, чтобы якобы сделать их сильнее.

Так, осужденный на восемь лет за мошенничество (и ни разу этого не отрицавший), но не ставший менее востребованным "женский психолог" Денис Байгужин, по рассказам его бывших клиенток, перед прохождением обучения берет расписки о снятии с себя ответственности за происходящее в рамках курса. А после этого начинается самое интересное.

"Он говорит о том, что добиться жизненных благ женщины смогут только через постель. Нас могли называть бомжихами или проститутками. Давали задания раздеться в метро догола, сесть в чужую машину и спровоцировать интимную связь. Много странных заданий мы получали. После этого девочки к психиатрам за лечением обращались в глубокой депрессии", – пишут на форумах бывшие ученицы Байгужина.

Кто-то из девушек анонимно утверждал, что на тренингах их заставляли копаться в помоях в нижнем белье и даже ловить мужчин на трассе, точь-в-точь как женщины с низкой социальной ответственностью. Но эту информацию напрямую никто не подтверждает, поскольку участницы коучинга говорят, что их убедили составить расписку о неразглашении того, что происходило в рамках тренинга.

"Если специалист во время своих консультаций использует психологическое и тем более физическое насилие по отношению к вам как к клиенту, нужно брать ноги в руки и бежать. Это спекуляция в чистом виде. На мой взгляд, такая форма работы вообще недопустима и противоречит профессиональному кодексу психолога", – негодует Динара Маланова.

Психологическое сообщество уточняет, что выбирать коучинг с медитациями, духовными практиками, обращаться к астрологам и другим тренерам женской мудрости – безусловно, выбор индивидуальный. Некоторым это действительно помогает. Но когда дело касается половой неприкосновенности, принуждения к чему-либо, подавления психики, унижений и, как крайность, прямого насилия – это точно должно вызвать тревогу. Позиция психолога "пускай в оборот свое тело и обменивай доступ к нему вначале на еду и белье, а когда прокачаешь этот навык – на машины и квартиры" – в корне противоречит кодексу психологической этики, говорят профессионалы, и от таких тренеров лучше сразу уходить.

Как не попасться в руки непрофессионала?

Как же выбрать психолога или курс по развитию личных навыков? Психологическое сообщество рекомендует все же обращать внимание на уровень образования специалиста. Он должен иметь базовую психологическую квалификацию – не курс, не короткое обучение, а классический диплом. Да, не всегда его наличие обещает вам грамотного специалиста, но шансы попасть к профессионалу намного выше с этим критерием.

Специалист должен открыто показывать информацию о своей квалификации и не умалчивать об этом. Стоит также обратить внимание на то, совпадают ли жизненные принципы психолога с вашими, ходит ли он на личную терапию и имеет ли супервизию, является ли он членом профессионального сообщества и на каком счету у коллег.

Остается только один вопрос: как все-таки стать настоящей женщиной, если нет никаких конкретных правил?

"Если вы рождены женщиной и принимаете женскую природу, значит, вы уже настоящая женщина. У настоящей женщины нет никаких других критериев. Вы можете быть абсолютно любой, проявлять любые чувства и эмоции, выбирать любую профессию. А навязанные шаблоны всегда ограничивают людей, и это неверно", – подытожила экскурс в мир "мудроженственности" семейный психолог Динара Маланова.

Ну а если у женщины есть какие-то проблемы – с самооценкой либо с выстраиванием отношений с окружающими, – психологи всегда готовы помочь с этим разобраться, но не на масштабных курсах, а на личной терапии.