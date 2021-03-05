Лучших операторов машинного доения выбрали в Алтайском крае

Минсельхоз составил рейтинг операторов машинного доения. Три оператора машинного доения обеспечили надой свыше 11 тысяч килограммов молока на одну корову, пишет официальный сайт Алтайского края.

Все они работают в агрофирме "Урожай" Зонального района. Лидером стала Татьяна Сидякина с показателем 11 888 килограммов молока. Ее коллега Евгения Константин обеспечила продуктивность 11 353 килограмма молока на корову. Тройку лидеров замкнула Лариса Гончар с показателем 11 180 килограммов молока.

11 мастеров машинного доения обеспечили годовую продуктивность более 10 тысяч килограммов молока на корову.