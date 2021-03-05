Минцифры опровергло отключение интернета у части россиян

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Кацуров рассказал о том, что россияне не останутся без домашнего интернета. Об этом пишут "Известия".

"В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц. Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет", – сказал он.

Ранее сообщалось, что 11 марта в России заканчивается действие 10-летних разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. Из-за этого часть россиян могла остаться без домашнего интернета.