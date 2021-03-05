В России заработала первая пилотная сеть 5G

Компания МТС объявила о запуске в Москве первой в России пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"МТС объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что абоненты с 5G совместимыми смартфонами смогут подключаться к 5G интернету с минимальной задержкой и скоростью до 1,5 Гбит/c.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" протестировал возможности международной сети 5G-роуминга, увеличив в ходе испытаний скорость мобильной передачи данных до 1,1 Гбит/сек. Результат был зафиксирован в Хельсинки с помощью приложения Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.