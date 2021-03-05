Такой день. Перекрытие трасс и нападение собаки на ребенка у школы

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2388. За сутки в лабораториях подтвердили еще 129 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 183 человек. Выздоровели 39 487 человек (+122 за сутки).

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск Крайкома КПРФ и признал незаконным отказ в проведении митинга, который должен был состояться 23 февраля.

Старший осмотрщик – ремонтник вагонов пункта технического обслуживания станции Барнаул брал взятки за сокрытие технических неисправностей грузовых вагонов.

Жительница поселка Октябрьского Змеиногорского района пожаловалась на то, что дорогу к населенному пункту замело снегом. По ее словам, из-за этого люди не могут в нужную минуту уехать из деревни, сдать молоко и своевременно купить хлеб.

У здания гимназии № 1 в Бийске бродячая собака набросилась на ребенка. Все произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Следственный комитет начал проверку.

В Змеиногорском и Рубцовском районах ограничили движение для всех видов транспорта на трассе регионального значения К-03. Причиной такой меры стала непогода и отсутствие видимости на дороге.

На начало 2020 года средний возраст женщин в Алтайском крае составил чуть более 43 лет, а мужчин – порядка 38 лет. В ведомстве рассказали, что в 2020 году в регионе традиционно родилось больше мальчиков, чем представительниц прекрасного пола. Из 19 976 новорожденных 48,5% – девочки. При этом женщины составляют свыше половины населения Алтайского края.