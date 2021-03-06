В Барнауле открылись продовольственные ярмарки

Социальные продовольственные ярмарки стартовали в Барнауле в субботу, 6 марта, сообщают в городской мэрии.

На них представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Алтайского края.

Жители и гости города могут купить по приемлемой цене колбасы, мясо, рыбу, полуфабрикаты, масло, сыры, муку, сахар, яйца, кондитерские изделия, сухофрукты, овощи, фрукты и многое другое.

Мероприятия проходят на шести ярмарочных площадках Барнаула до 14:00.

Они располагаются по адресам: пр. Ленина, 71; пр. Красноармейский, 36; площадь Народная (пересечение улиц Попова и Георгия Исакова); ул. 50 лет СССР, 51а; ул. Чайковского, 21 и пр. Космонавтов, 6в.