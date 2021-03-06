Суд продлил домашний арест экс-замглавы алтайского Минстроя

5 марта суд принял решение о назначении меры пресечения бывшему замглавы Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Андрею Голубцову, которого обвиняют в получении нескольких взяток во время работы в должности.

Как пишет "Толк", адвокат бывшего чиновника ходатайствовал об изменении домашнего ареста на подписку о невыезде, в то время как прокурор просил продлить домашний арест на полгода.

В итоге суд принял решение не изменять меру пресечения. Как следует из вердикта, Голубцов проведет под домашним арестом еще пять месяцев.

Адвокат экс-замглавы алтайского Минстроя Максим Гордеев намерен обжаловать решение. Он настаивает, что Голубцов невиновен.

"При других обстоятельствах, с учетом особо тяжкого преступления, мы сочли бы за манну небесную домашний арест, – заявил Гордеев. – О чем еще можно мечтать? Срок идет, все нормально. Но дело в том, что Андрей Николаевич невиновен, и мы докажем это в ходе следующих заседаний".

По данным следствия, в 2016-2019 годах Голубцов получил две взятки общей суммой 2,4 млн рублей. За денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей чиновник обеспечил заключение договора на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района, которые приобрели для дальнейшего предоставления детям-сиротам.

Также в нарушение предусмотренных законом процедур Голубцов обеспечил заключение двух контрактов с одной из компаний на ремонт объектов теплоснабжения Змеиногорска.

В качестве обеспечения гражданского иска следователи наложили арест на имущество экс-чиновника общей суммой 7,620 млн рублей.

Напомним, 11 апреля 2020 года Андрей Голубцов подал в отставку по собственному желанию. 16 апреля правоохранительные органы провели обыск в краевом Минстрое. На следующий день, 17 апреля, экс-замминистра задержали и отправили в СИЗО, однако затем перевели под домашний арест.

Позднее представители защиты начали добиваться переквалификации уголовного дела. По словам адвокатов, экс-чиновник получал взятки не деньгами, а дивидендами от компаний, в которых имеет долю.