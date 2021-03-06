Еще два человека с коронавирусом умерли в Республике Алтай

Еще два пациента с COVID-19 умерли в Горном Алтае, сообщают в оперштабе республики. Общее число летальных исходов с начала пандемии в регионе выросло до 200.

При этом за минувшие сутки выявили 23 случая коронавируса. Диагноз подтвердился у 10 жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у двух жителей Чойского района, у одного жителя Улаганского района, у одного жителя Усть-Канского района, у одного жителя Шебалинского района.

В общей сложности за весь период в республике зафиксировали 16 350 случаев заражения COVID-19. Выздоровели из этого числа 16 086 человек, в том числе 26 – за прошедшие сутки.