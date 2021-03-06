Спасатели вывели трех человек из горящей квартиры в Бийске

Квартира в четырехэтажном доме загорелась в Бийске во второй половине дня 5 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Степана Разина поступило в 17:02. По прибытии спасателей горела квартира на втором этаже, было сильное задымление. Через 10 минут открытое горение потушили.

"Звеньями газодымозащитной службы пожарно-спасательных подразделений из квартиры, очага пожара, эвакуировано 3 человека, – рассказали в ведомстве. — Далее, спасатели, в условиях сильного задымления, по лестничным клеткам эвакуировали жильцов соседних квартир и вывели в безопасную для жизни и здоровья зону".

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В тушении огня и эвакуации жильцов задействовали 15 человек и 5 единиц техники.

Напомним, 1 марта сотрудники МЧС спасли ребенка во время пожара в Новоалтайске. Возгорание произошло в 8 часов утра на улице Рабочей. Взрослых тогда в доме не было.