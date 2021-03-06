Алтайские полицейские на "Ниве" вытянули грузовик из сугроба

Житель Горно-Алтайска выразил благодарность инспекторам ПДН городского отдела МВД России Вадиму Казакулову и Анару Солтанову, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мужчина, проживающий в частном секторе, выехал из дома на грузовом автомобиле, и, спускаясь с горы по заснеженной дороге, при повороте на соседнюю улицу, въехал в сугроб, — рассказали в полиции. — Попытки самостоятельно выбраться из снежной ловушки не увенчались успехом".

Полицейские заметили застрявший в сугробе грузовик и не проехали мимо. На служебной "Ниве" с помощью гибкой сцепки им удалось вызволить грузовой транспорт из снежного плена.

Ранее водителю автомобиля ВАЗ-2106 потребовалась помощь алтайских спасателей после того, как он отправился в путь, несмотря на непогоду.

Какое-то время мужчина пытался выбраться сам, вскоре у него сел аккумулятор. Сотрудники МЧС извлекли транспортное средство, отбуксировали до ближайшей заправки, водителя довезли до города.