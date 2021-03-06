Более 11 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России

За минувшие сутки в России выявили 11 022 новых случая коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 4 312 181 человека, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1820), второе место занимает Санкт-Петербург (+975), третье – Московская область (+746). Алтайский край, в котором на 6 марта подтвердили 127 новых случаев инфекции, находится на 22-й строчке.

Из больниц выписали еще 15 027 пациентов, всего выздоровели 3 900 348 пациентов.

Скончался за последние 24 часа 441 пациент, всего за весь период пандемии в стране зафиксировано 88 726 летальных исходов среди зараженных коронавирусом.