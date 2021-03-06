Стало известно, какая погода будет 8 марта в Алтайском крае

В Международный женский день в Алтайском крае прогнозируется теплая погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Местами ожидается мокрый снег. Ветер усилится, его скорость временами будет достигать 22 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, – от -3°C до +2°C (по югу – до +9°C). На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от 0°C до +2°C. Временами снег. Метеорологи прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 17 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус назвал сроки наступления весны в России в 2021 году. По его словам, это произойдет по стандартному графику.