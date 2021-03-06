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Новости

Алтайская селянка задолжала 300 тысяч рублей после звонка мошенников

, ИА "Амител"
Женщина сообщила данные банковской карточки и на нее оформили кредит
Фото: bzns.media

Фото: bzns.media

33-летняя жительница села в Шипуновском районе обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестные оформили на нее кредит в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, позвонивший женщине незнакомец представился работником банка. Он заявил, что кто-то пытается взломать ее личный кабинет.

Чтобы "предотвратить кражу средств" селянка сообщила звонившему все данные карты, воспользовавшись которыми на нее оформили кредит на 300 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранители напоминают, что нужно быть бдительными при звонках с незнакомых номеров и не сообщать звонившим данные карты или коды, которые приходят в СМС-сообщениях.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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