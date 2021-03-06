Песков прокомментировал слухи о новом повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе сотрудников СМИ прокомментировал слухи о том, что после выборов в Госдуму вновь может встать вопрос о повышении пенсионного возраста.

Соответствующее заявление накануне сделал один из депутатов от партии КПРФ.

"Нет, нету (на повестке этого вопроса). Это абсолютное неправильное заявление", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести льготный проезд в поездах дальнего следования для пенсионеров. Соответствующее предложение он озвучил в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева.