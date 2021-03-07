Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 7 марта

В Алтайском крае в последний день перед Масленицей сохранится теплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

7 марта днем температура воздуха составит от 0°C до -5°C (в южных районах – до +5°C), в Барнауле – от 0°C до -2°C. Это немного прохладнее, чем в субботу.

Местами небольшой мокрый снег, сильная гололедица, метели. Ветер юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, а при порывах – до 22 метров в секунду.

Ранее Росгидромет дал прогноз погоды на март в Алтайском крае. Синоптики считают, что жителей региона ожидает более теплая погода, чем среднестатистическая для этого времени года.