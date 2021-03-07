Алтайская певица выступит перед звездами шоу-бизнеса

Алтайская певица Валерия Чайка 7 марта выступит в вокальном шоу "Ну-ка, все вместе!". Передачу покажут на телеканале "Россия 1" в 17:45.

Чайка исполнит песню "Ищу тебя" из фильма "31 июня". Таланты участников будут оценивать известные представители российского шоу-бизнеса. В их числе Филипп Киркоров, Катя Лель и Шура, а ведущим передачи будет Николай Басков.

"Я из творческой семьи и долго занималась и хореографией, и вокалом, но в какой-то момент родители поставили меня перед выбором, и я выбрала вокал, – цитирует алтайскую певицу "Катунь 24". – Это мое первое участие в таком проекте, я немного волнуюсь, но уверена, что мне удастся покорить экспертов!"

Валерия Чайка родилась 12 августа 1994 года в Барнауле. Училась в школе № 30 Новоалтайска и Детской школе искусств № 2 по классу хореографии и в класс вокала, а затем – в Государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства и Российскую академию музыки им. Гнесиных. Неоднократно становилась победительницей краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Сольную карьеру певицы начала в 2017 году.

Дипломант IV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Москва – Калачинск транзит" (2007), лауреат Открытого общенационального Всероссийского фестиваля конкурса юных дарований "Таланты нового века" (2008-2010), награждена дипломом лауреата на Всероссийском фестивале народного творчества и спорта им. Михаила Евдокимова "Земляки" (2012).