Отмечайте на природе. 8 марта в Алтайском крае будет тепло и солнечно

В Международный женский день погода сделает девушкам приятный подарок. В Алтайском крае 8 марта будет солнечно и спокойно.

В регионе температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. Местами по южным районам она поднимется до плюс пяти. В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, мокрый снег. Местами метели, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле к середине дня потеплеет до +1 градуса. Из осадков синоптики прогнозируют только небольшой снег.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.