Расписание поездов в Алтайском крае изменится на время праздников

На время праздников в Алтайском крае изменится расписание движения пригородных электропоездов. Об этом сообщает официальный сайт региона.

7 марта отменяется рейс № 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут).

8 марта не будет электричек:

№ 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут);

№ 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4 часа 34 минуты, прибытие в 5 часов 56 минут);

№ 6101 Депо – Барнаул (отправление в 7 часов 6 минут, прибытие в 7 часов 45 минут);

№ 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут);

№ 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут).

При этом назначат электропоезда:

№ 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут);

№ 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут).

На 9 марта отменен электропоезд № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут), назначен электропоезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут).