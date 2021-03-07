Эксперты объяснили, как сохранить стаж при переходе на электронную трудовую

В Минтруде рассказали, как не потерять стаж людям, которые переходят на электронные трудовые. Об этом пишет "РГ".

Закон, который позволяет россиянам обращаться в ПФР для включения в электронные трудовые книжки всего стажа, вступает в силу с 7 марта. В электронном документе указывается стаж, полученный с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге.

"Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке", – сказали в Минтруде.