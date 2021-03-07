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Новости

В России ужесточили требования к организациям, которые выдают ипотеку

, ИА "Амител"
Это защитит рынок от недобросовестных компаний
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правительство РФ ужесточило требования к организациям, которые выдают ипотечные кредиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. 

Отмечается, что это сделано для того, чтобы не допустить на рынок недобросовестных игроков. Новое правило уточняет, какие кредиты должна иметь компания для выхода на рынок.

"В частности, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок – 36 месяцев. Деньги при этом необходимо перечислить единовременно", – говорится в сообщении.

Также размер процентной ставки не должен превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предлагает распространить льготную ипотеку под 6% годовых на строительство частных домов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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