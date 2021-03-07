В России ужесточили требования к организациям, которые выдают ипотеку

Правительство РФ ужесточило требования к организациям, которые выдают ипотечные кредиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы не допустить на рынок недобросовестных игроков. Новое правило уточняет, какие кредиты должна иметь компания для выхода на рынок.

"В частности, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок – 36 месяцев. Деньги при этом необходимо перечислить единовременно", – говорится в сообщении.

Также размер процентной ставки не должен превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предлагает распространить льготную ипотеку под 6% годовых на строительство частных домов.