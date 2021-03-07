Россиян предупредили о воровстве данных через Wi-Fi-ловушки

Директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь, рассказал, что мошенники могут создавать специальные точки доступа Wi-Fi, чтобы красть данные пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

"Сегодня встречаются случаи, когда мошенники намеренно размещают точки доступа к бесплатному Wi-Fi в публичных местах. Ни о чем не подозревающие пользователи подключаются к ним, полагая, что это Wi-Fi кофейни, аэропорта или вокзала, где они сейчас находятся. Через подобные Wi-Fi-ловушки злоумышленники могут украсть персональные данные, логины и пароли пользователей, подключившихся к их сети", – сказал специалист.

Он добавил, что если входа в интернет через Wi-Fi не избежать, то лучше не заходить в критически важные учетные записи.

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