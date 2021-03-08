До +5 градусов обещают в Алтайском крае 8 марта

8 марта в Алтайском крае будет тепло и солнечно. Отметить Международный женский день можно будет на природе, но только если вы не боитесь ветра.

В регионе температура воздуха составит -2...+3 градуса, местами по югу до +8 градусов. Местами по западным районам снег, мокрый снег, метели. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -1... +1 градус. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 8-13 метров в секунду.