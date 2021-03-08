В Волгограде мужчина с ножом и отверткой напал на прохожих

Житель Волгограда с ножом и отверткой напал на прохожих. Инцидент произошел 7 марта, пишут "Известия".

Все случилось на набережной Волжской флотилии в Тракторозаводском районе города. Источники в полиции рассказали, что в результате инцидента пострадала женщина, которую злоумышленник ударил отверткой.

Один из очевидцев рассказал, что около семи утра он вышел на работу и увидел, как на него бежит мужчина в кальсонах и футболке.

"А за ним полицейский. Я опешил, не знаю, что делать. В сторону успел от него отскочить", – добавил горожанин.

По его словам, из соседнего магазина вышла продавщица, которая начала стрелять в мужчину из пистолета.