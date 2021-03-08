В Волгограде мужчина с ножом и отверткой напал на прохожих

Житель Волгограда с ножом и отверткой напал на прохожих. Инцидент произошел 7 марта, пишут "Известия".
Все случилось на набережной Волжской флотилии в Тракторозаводском районе города. Источники в полиции рассказали, что в результате инцидента пострадала женщина, которую злоумышленник ударил отверткой.
Один из очевидцев рассказал, что около семи утра он вышел на работу и увидел, как на него бежит мужчина в кальсонах и футболке.
"А за ним полицейский. Я опешил, не знаю, что делать. В сторону успел от него отскочить", – добавил горожанин.
По его словам, из соседнего магазина вышла продавщица, которая начала стрелять в мужчину из пистолета.
Комментарии
Ужас. Что творит алкоголь.
не 1 апреля?
А откуда у продавщицы пистолет?
90-е возвращаются?
8.03.2021 09:52
- гость -
90-е возвращаются?
Задолбали вы уже 90-е поминать! Это десятилетие было естественным продолжением совковых 70-80-х. Только рыночная экономика и демократия позволили нам нормально четверть века пожить примерно с 95 года. А сейчас не 90-е возвращаются, а при попустительстве народонаселения, махровый совок во всех его проявлениях - от регулирования цен, до военного вмешательства в жизнь сопредельных государств.
8.03.2021 10:33
Итальянец
В 90-е были прекрасные отношения с США