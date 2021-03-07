Такой день. Травмирующий лед и новая АЗС в Барнауле

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Также специалисты подтвердили 126 случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных составляет 44 436 человек, из которых 3 044 ребенка.

Снег со льдом сошел на припаркованную иномарку на ул. Воровского, 140. Машина получила серьезные повреждения. Люди в результате инцидента не пострадали.

В Бийске коммунальщики расчистили трамвайные пути до промзоны. Движение восстановлено по маршрутам 3А, 3, 4, 4А.

Жители барнаульского поселка Мохнатушка рассказали, что после метелей по населенному пункту проехать невозможно.

6 марта с крыши магазина в Бийске на голову прохожей упала глыба льда. В результате инцидента женщина получила травму головы. Информации о состоянии пострадавшей нет.

В Барнауле может появиться АЗС новой для города сети TАTNEFT ("Татнефть"). Проект заправочной станции на Павловском тракте заказала компания ЛВ "Капитал" (зарегистрирована в Бийске).