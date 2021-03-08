Более 10 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки число зараженных коронавирусом выросло на 10 253 – до 4 333 029 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся в Москве (+1421 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+956) и Московской области (+746). Алтайский край (+123) на 8 марта занимает 21-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 922 246 человек, в том числе 10 322 – за последние сутки. При этом зарегистрировали в стране 89 473 летальных случая (+379).

В общей сложности в России провели более 113,5 млн лабораторных исследований на коронавирус. 281 тысячу тестов сделали за отчетные сутки.