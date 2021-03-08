В Бийске горящий шкаф заблокировал в квартирах трех человек

Пожар в коридоре пятиэтажного дома в Бийске произошел на улице Трофимова 7 марта в 13:48, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия пожарных горел шкаф и наблюдалось плотное задымление. В доме оставались люди. К их эвакуации приступили газодымозащитники.

"Трудность самостоятельной эвакуации жильцов квартир заключалась в том, что горел стоящий в общем коридоре шкаф с вещами, – рассказали в ведомстве. – Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано из отрезанных огнем квартир три человека и пять человек с верхних этажей".

Огонь усилиями 18 человек личного состава и 5 единиц техники потушили за несколько минут. Пламенем повреждены мебель и вещи, находившиеся в коридоре.

Некоторым людям потребовалась медицинская помощь. Точное число пострадавших спасатели не назвали.