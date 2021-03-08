Житель Барнаула лишился 22 тысяч рублей при покупке автозапчастей

Житель Барнаула обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина рассказал правоохранителям, что хотел купить бывшие в употреблении автозапчасти и начал искать нужную модель в Сети. Вскоре на одном из популярных сайтов он наткнулся на объявление о продаже по привлекательной цене и связался с продавцом. Тот заверил, что отправит товар с помощью транспортной компании после полной предоплаты по договору.

"После того как продавец отправил потерпевшему фотографию накладной, молодой человек со своей банковской карты перевел денежные средства в размере 22 тысяч рублей по указанным реквизитам, – рассказали в ведомстве. — После этого, через сайт транспортной компании парень решил отследить свой товар, но увидел, что по указанному треку значится совсем другое отправление".

Полицейские завели уголовное дело о мошенничестве в значительном размере. Личность злоумышленника устанавливают.