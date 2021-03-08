Телезрители выберут, кто представит Россию на "Евровидении-2021"

Телезрителям представят возможность выбрать, какой музыкальный коллектив представит Россию на конкурс "Евровидении-2021". Об этом заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

"Наши телезрители увидят красивое, яркое музыкальное шоу, абсолютно в традициях и в стилистике конкурса песни "Евровидение", где они услышат несколько песен, увидят несколько артистов, которые эти песни будут исполнять, и им остается самое малое — набрать телефонный номер и проголосовать за того артиста, и самое главное ту песню, которая им больше всего понравится", — уточнил Аксюта.

Начало отбора запланировано на 20:00 (мск) 8 марта в эфире Первого канала.

В шорт-лист вошли группы "#2маши" и Little Big, Антон Беляев, известный так же как Therr Maitz, Моргенштерн, Егор Крид и Niletto.

Напомним, что в 2020 году Россию должна была представлять группа Little Big, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году Евровидение состоится в Нидерландах. Конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.