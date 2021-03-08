Сельчанина осудят за кражу сигарет и продуктов в алтайском магазине

Полицейские задержали подозреваемого в краже из продуктового магазина в Зональном районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Установлено, что неизвестные лица путем взлома жалюзи и входной пластиковой двери проникли в помещение и совершили кражу двух тысяч рублей, десяти блоков сигарет разной марки, восьми палок колбасы, трех кусков сыра, шести упаковок сока и нескольких килограммов фруктов", — уточнили в полиции.

По горячим следам задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя. Он признался в содеянном. Часть похищенного у него изъяли, но некоторые продукты он уже успел сбыть.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в помещение". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Алтайского края проделал дыру в стене магазина ради восьми бутылок вина. Мужчина надеялся таким образом произвести впечатление на подруг, а в итоге стал фигурантом уголовного деля.