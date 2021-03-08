Викторию Боню запугивают "компроматом", требуя миллион рублей

Модель, телеведущая и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня рассказала, что ее пытаются шантажировать.

"Мне позвонили люди, завладевшие моим старым телефоном, потребовали денег... В моих телефонах нет ничего неприличного, только частная переписка и частные фотографии, — цитирует Боню "Московский Комсомолец". — Но те миллионы, которые вы просите, фотографии вообще не стоят. Деньги нам с потолка не падают... Люди, очнитесь... Никаких денег, никаких миллионов я платить не стану".

Ранее Боня заявила о желании баллотироваться в депутаты Государственной думы от Забайкальского края. Ведущая родилась в Краснокаменске и, по ее словам, хорошо знает о местных проблемах.

Она отметила, что в роли депутата она хотела бы уделить внимание развитию молодежи, "чтобы они понимали, кто они и чем хотят заниматься", а также "могли реализовывать свои ресурсы".