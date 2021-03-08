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Такой день. Поздравления с 8 Марта и аварии на алтайской трассе

, ИА "Амител"
Главные события в регионе в Международный женский день
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительниц Алтайского края поздравили с 8 Марта губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и глава Барнаула Вячеслав Франк. Были и необычные поздравления. Так, барнаульские пожарные записали ролик, где они летают на параплане, дарят женщинам цветы и выкладывают из пожарных инструментов надпись.

13 человек, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2424. За сутки в лабораториях подтвердили еще 123 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 559 человек.

Жители Алтайского края в социальных сетях публикуют видеозаписи с мест нескольких аварий на участке Чуйского тракта Барнаул – Бийск. За день произошло не менее трех ДТП. В каждом из случаев автомобили слетели с дороги в кювет. Одна из аварий произошла с участием бензовоза, другая – с фурой, третья – с легковым автомобилем.

Воспитанница алтайского футбола помогла своей команде выиграть Суперкубок России. 8 марта защитница московского "Локомотива" Анна Беломытцева провела на поле весь матч против ЦСКА, а ее команда в итоге победила со счетом 1:0 и завоевала трофей.

Мартовские праздники стали причиной изменения расписания пригородных поездов в Алтайском крае. В связи с перераспределением пассажирских потоков некоторые рейсы были отменены, а другие добавлены.

В Алтайском крае разыграются метели, мокрый снег и сильный ветер, о чем пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю проинформировала граждан. На большей части территории прогнозируются сложные погодные условия, в том числе гололедица, снежные заносы и сильные осадки в виде мокрого снега, переходящие в метели.

В 2021 году в краевых государственных профессиональных образовательных организациях Алтайского края предусмотрено 11 413 бюджетных мест. Это на 61 место больше, чем годом ранее.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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