"Просто ужас". На видео сняли, как хранят лекарства для льготников на Алтае

Видеозапись, на которой снято помещение, заполненное коробками, опубликовали на странице "Черное и белое Барнаул" в Instagram.

"Вот в таких условиях хранят льготные лекарства для диабетиков на аптечном складе АКГУП "Аптеки Алтая", – говорится в подписи к ролику.

На кадрах показано, что о стерильности в помещении речи точно не идет: отчетливо видны осыпающаяся штукатурка, разбросанный мусор, в том числе и строительный.

Автор ролика читает надпись на одной из этикеток: "Мерифатин". Это таблетированное лекарственное средство для лечения и профилактики сахарного диабета второго типа. Его рекомендуется хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Часть комментаторов негативно отнеслась к увиденному. "Просто ужас", – написал один из них. "Слов нет", – заявил другой.

Впрочем, некоторые обратили внимание на тот факт, что признаков явного нарушения условий хранения не прослеживается.

"А что там? Не выдержаны температурные нормы? Влажность не соответствует?" – спросил один из подписчиков.

Редакция amic.ru обратилась за комментарием в АКГУП "Аптеки Алтая".

Ранее барнаульская прокуратура во время проверки нескольких городских аптек выявила случаи нарушения хранения, учета и контроля наркотических средств.