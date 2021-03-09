"Просто ужас". На видео сняли, как хранят лекарства для льготников на Алтае

Видеозапись, на которой снято помещение, заполненное коробками, опубликовали на странице "Черное и белое Барнаул" в Instagram.
"Вот в таких условиях хранят льготные лекарства для диабетиков на аптечном складе АКГУП "Аптеки Алтая", – говорится в подписи к ролику.
На кадрах показано, что о стерильности в помещении речи точно не идет: отчетливо видны осыпающаяся штукатурка, разбросанный мусор, в том числе и строительный.
Автор ролика читает надпись на одной из этикеток: "Мерифатин". Это таблетированное лекарственное средство для лечения и профилактики сахарного диабета второго типа. Его рекомендуется хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.
Часть комментаторов негативно отнеслась к увиденному. "Просто ужас", – написал один из них. "Слов нет", – заявил другой.
Впрочем, некоторые обратили внимание на тот факт, что признаков явного нарушения условий хранения не прослеживается.
"А что там? Не выдержаны температурные нормы? Влажность не соответствует?" – спросил один из подписчиков.
Редакция amic.ru обратилась за комментарием в АКГУП "Аптеки Алтая".
Ранее барнаульская прокуратура во время проверки нескольких городских аптек выявила случаи нарушения хранения, учета и контроля наркотических средств.
Комментарии
это еще не видели ,как хлеб пекут. да колбасу с майонезом делают. По факту - лекарство в коробках на складе, склад отапливаемый. защищен от солнца. Если влажность не повышена. то в чем ужас-то?
Было бы удивительно если лекарства для льготников хранились в надлежащих условия!
А еще может Попов всё таки перестанет разваливать медицину АК и уйдет в отставку?!
Обычный склад, никакого ужаса. Поддерживаю -гость- 08:38
при чем тут стерильность?
а это точно аптечный склад, а там точно лекарства????????????
Что-то брехней тянет!