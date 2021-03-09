Эксперт рассказала, чьи фото лучше не выкладывать в Instagram

Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова рассказала, чьи фото не следует постить в Instagram. По ее словам, права на любой снимок принадлежат только его автору и, согласно Гражданскому кодексу РФ, за использование или размещение чужой фотографии в социальных сетях может грозить штраф и уголовная ответственность.

Чтобы этого избежать, перед публикацией фото необходимо получить согласие правообладателя. Оно может быть как явное, так и предполагаемое.

"Например, ставя хештег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей и они могут репостнуть фото. Однако этот вид согласия спорный. Лучше спросить напрямую в комментариях под этим фото либо написать в директ", – сказала Соколова в интервью ИА "Прайм".

Эксперт предостерегла, что в случае нарушения требования на получение явного согласия правообладатель может обратиться в суд и потребовать возмещения.

Ранее эксперт по технологиям Павел Мясоедов раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе. Специалист отмечал, что в большинстве случаев люди сами оставляют о себе информацию, активно используя социальные сети.