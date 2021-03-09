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Новости

В Госдуме предложили наказывать за фейки о росте цен на продукты

, ИА "Амител"
Среди санкций – штрафы до 800 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный разработал проект поправок, согласно которому предлагается наказывать людей за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен. Об этом пишут "Известия".

"Новые нормы дополняют статью УК 185.3. "Манипулирование рынком" новой третьей частью, в которой появляется ответственность за "Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", – говорится в материале.

Парламентарий предлагает наказывать за это штрафом для физических лиц от 200 до 800 тысяч рублей либо лишением свободы сроком до трех лет, а для юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей. В ближайшее время депутат собирается внести законопроект в Госдуму. Также отмечается, что инициативу поддержала Федеральная антимонопольная служба.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.03.2021 09:39
ПЕТР

Действительно, что ходить и смотреть на ценники? В УК смотреть надо! И по своим кошелькам нечего считать заплату - для этого есть статистика по зарплате!
И вообще все проблемы в России начались с отмены крепостного права. Надо восстановить историческую справедливость, тем более, что класс хозяев снова сформировался.

9.03.2021 09:57
- гость -

Может пора уже депутатов за их идиотизм наказывать???

9.03.2021 10:05
- гость -

Ага! Жопа есть, а слова нет!

9.03.2021 10:09
- гость -

Похоже, нас ждет большой рост цен на продукты питания

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