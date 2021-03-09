Алтайский футболист стал героем матча РПЛ

Алтайский футболист помог своей команде выиграть матч чемпионата России. В понедельник, 8 марта, вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин в домашнем поединке 21-го тура РПЛ против "Зенита" (Санкт-Петербург) уже в компенсированные минуты к основному времени игры отразил пенальти в исполнении Артёма Дзюбы.

В итоге "Рубин" одержал победу со счетом 2:1, а самого Дюпина признали лучшим игроком встречи. После этого успеха казанцы поднялись на 8-е место турнирной таблицы.

Напомним, Дюпин начинал свою карьеру в барнаульском "Динамо". Затем играл за "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк), СКА (Хабаровск), "Кубань" (Краснодар), "Анжи" (Махачкала). С 2019 года Дюпин защищает ворота "Рубина".