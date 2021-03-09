Больше суток в сети. "Ростелеком" назвал села с самым большим трафиком уличного Wi-Fi

"Ростелеком" назвал села Алтайского края, где в 2020 году зафиксировали самый большой трафик уличного Wi-Fi. Коллективные точки доступа к сети появились в регионах благодаря федеральной программе "Устранение цифрового неравенства".

В 2020 году общий трафик уличного Wi-Fi в селах составил 592 терабайта. Лидером по объему скачанной информации стала Новокаменка Ельцовского района, жители которой за год скачали больше 13 Тб. Далее идут поселок Старая Суртайка и село Лебяжье Красногорского района (12,9 Тб и 12,4 Тб), поселок Черепановский Змеиногорского района (12 Тб), села Камышенка и Хорошее Табунского района (по 10 Тб каждое).

По количеству проведенных в интернете сессий лидируют поселок Черепановский (69 тысяч соединений), село Лебяжье (51 тысяча) и село Воскресенка Заринского района (50 тысяч).

Самые долгие сессии в интернете зарегистрированы в поселках Новоплотава и Новый: абоненты находились в сети больше суток. Больше всего активных пользователей Wi-Fi – 147 человек – живут в поселке Черепановском.

"В задачи Алтайского филиала компании входило строительство точек Wi-Fi в 257 селах. В 2021 году мы подключим оставшийся 21 пункт и завершим проект. Для организации услуги в регионе будет построено две тысячи километров оптических линий связи", – сказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Напомним, по итогам пятилетнего исполнения программы федеральный оператор организовал бесплатный и безлимитный Wi-Fi-доступ к скоростному интернету в 236 алтайских селах с населением от 250 до 500 человек.

Чтобы зарегистрироваться в зоне Wi-Fi населенного пункта, попавшего в программу "Устранение цифрового неравенства", нужно выбрать на смартфоне эту сеть и вид авторизации – с помощью СМС, учетной записи на портале госуслуг или звонка на бесплатный номер 88003010035, а далее – следовать инструкции. Подробная информация об услуге размещена на сайте компании в разделе "Интернет".