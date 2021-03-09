"Нам нужна безопасность, а не цветы". 8 марта в Петербурге прошел марш феминисток

Феминистическая акция в честь Международного женского дня прошла в Санкт-Петербурге 8 марта. Мужчины и женщины прошли колонной от станции метро "Чернышевская" до Малой Садовой улицы. Всего в мероприятии участвовали около 100 человек. Как пишет "Бумага", к участникам шествия подходили прохожие, дискутируя на разные темы. Феминистки пели частушки и песни, скандировали: "Свободу Юлии Цветковой!" и "Долой патриархат!" В процессе марша участники устраивали одиночные пикеты, требуя введения закона о домашнем насилии.

8 марта в Петербурге pic.twitter.com/unHhK5EkTt — Dave Frenkel (@merr1k) March 8, 2021