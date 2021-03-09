Следующие длинные выходные ждут россиян в мае 2021 года. Из-за празднования Дня труда и Дня Победы в стране запланированы трехдневные выходные.

Так, нерабочими будут дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно, сообщает пресс-служба Роструда. Таким образом, первые две рабочие недели мая в нынешнем году станут четырехдневными.

Напомним, во вторник, 9 марта, в России также стартовала четырехдневная рабочая неделя. Лишний выходной страна получила благодаря празднованию Международного женского дня.

Всего в этом году в России семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в 2021, помимо выходных, насчитывается 30 праздничных дней.