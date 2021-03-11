Освободить ресурсы. Как производители сельхозтехники увеличили эффективность работы

АНИТИМ – одно из старейших предприятий региона, которое производит сельскохозяйственную технику. Более чем за 60-летнюю историю наработан колоссальный опыт в обработке деталей для сельхозмашин, сварке и холодной штамповке металла. Но движение вперед невозможно без свежих взглядов и новых подходов в развитии. Чтобы стать более эффективным, прошлой осенью предприятие стало участником национального проекта "Производительность труда". В марте подвели первые итоги и уже перешли к тиражированию полученного опыта.

Перевыполнить план

Федеральный проект создан для того, чтобы повысить не только конкурентоспособность, но и эффективность российских производителей. Для старта традиционно выбирают пилотный проект. У АНИТИМа им стал поток производства "Сцепка борон гидрофицированная СБГ-22-2 "Заря".

"Этот проект выбран в качестве эталонного участка неслучайно. В первую очередь – из-за высокой востребованности данного орудия на рынке. Стояли немаловажные задачи – повысить производительность труда и снизить трудоемкость продукции. Среди основных проблем на участке были потери при транспортировке и ожидании, а также неуправляемые запасы незавершенного производства в потоке. Сегодня мы закрыли пилотный проект с перевыполнением целевых показателей", – рассказал генеральный директор АО "АНИТИМ" Роман Пфаф.

Он также отметил, что выработка на одного сотрудника выросла на 33%, длительность производственного цикла сокращена на 27%, незавершенное производство – на 17%. Во многом данные показатели достигнуты благодаря профессиональной поддержке команды Федерального центра компетенций (ФЦК).

Освободить ресурсы

Ключевыми направлениями оптимизации на предприятии стали: стандартизация работы на всех участках потока, организация 5С и быстрая переналадка. В ходе работы команда приняла ряд решений, которые значительно повлияли на выработку. Так, на потоке организовали адресное хранение по изделиям, на участке плазменной резки сформировали место хранения сменных комплектующих. Кроме того, создали предварительную сортировку деталей на участке галтовки.

"Нам удалось освободить огромные временные ресурсы. Так, установка листа на плазму и замена сопла стала происходить на 9 минут быстрее, а благодаря адресному хранению время поиска машинокомплекта сократилось на 190 минут. Кроме того, благодаря применению системы 5С мы очистили площади для складирования сниц у поста сборки", – говорит ведущий инженер-технолог, руководитель проекта Владимир Токарев.

Работа над пилотным проектом завершена. Все результаты успешно закреплены, отмечают на предприятии. Но впереди еще много планов, которые на производстве будут превращать в жизнь уже самостоятельно, при необходимости обращаясь к экспертам.

Преобразования продолжаются

6 марта стартовала оптимизация следующего потока – производство рамы боковой БЗГТ-21 "Победа". На этом участке также есть ряд трудностей, схожих с проблемами на эталонном участке. Но в коллективе уже отработан рабочий алгоритм, способный помочь решить все поставленные задачи.

Кроме того, теперь на предприятии есть свой внутренний тренер, который владеет всеми инструментами бережливого производства. Он прошел обучение в Федеральном центре компетенций, и в его задачи входит не только использование полученных навыков на практике, но и обучение других сотрудников АНИТИМа. Уже разработан соответствующий график. Планируется, что к завершению участия в нацпроекте весь коллектив овладеет инструментами бережливого производства.

Также рабочая группа создала матрицу компетенций для одного из цехов. Она помогает определить зоны развития персонала и выстроить производственный процесс наиболее оптимально. Эту схему можно будет использовать и при организации работы остальных цехов.

Коллективу предстоит улучшить работу 16-ти потоков – на очереди участок плазменной резки, далее – участок станков с ЧПУ, покрасочный участок и множество других. Шаги по оптимизации производства расписаны до августа 2023 года. Какие-то будут происходить одновременно, какие-то последовательно – один за другим, отмечает руководитель проекта. При необходимости эксперты Регионального центра компетенций придут на помощь – они сопровождают предприятие в качестве консультантов до финала его участия в проекте.

Отметим, национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым не­сырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.