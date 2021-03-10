Расширяя горизонты: центр "Мой бизнес" проведет мастер-класс для бывших заключенных

Центр "Мой бизнес" проведет пилотный мастер-класс "Бизнес с нуля" для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Мероприятие поможет осужденным гражданам научиться основам предпринимательства, обеспечить себе возможность самозанятости.
Партнером мастер-класса выступит Алтайская региональная общественная организация адаптации бывших осужденных "Рубикон".
В программе:
- Как найти бизнес-идею?
- Нужна ли эта идея людям и будут ли у вас покупать?
- Для чего нужны деньги и как построить бизнес без вложений?
Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Подробности на "Мойбизнес22.рф".
Комментарии
Лучше бы учили достойным профессиям, которые могут прокормить. А эта туфта? Кому она уже нужна?