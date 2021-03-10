Расширяя горизонты: центр "Мой бизнес" проведет мастер-класс для бывших заключенных

Центр "Мой бизнес" проведет пилотный мастер-класс "Бизнес с нуля" для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Мероприятие поможет осужденным гражданам научиться основам предпринимательства, обеспечить себе возможность самозанятости.

Партнером мастер-класса выступит Алтайская региональная общественная организация адаптации бывших осужденных "Рубикон".

В программе:

Как найти бизнес-идею?

Нужна ли эта идея людям и будут ли у вас покупать?

Для чего нужны деньги и как построить бизнес без вложений?

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Подробности на "Мойбизнес22.рф".