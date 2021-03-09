Бийского "Джеки Чана" осудили за избиение двух мужчин в День смеха

Верховный суд Республики Алтай вынес приговор жителю Бийска, которого обвиняли в умышленном нанесении среднего и тяжкого вреда здоровью. Сам инцидент произошел 1 апреля 2020 года в Усть-Коксе.

По версии следствия, мужчина в ходе ссоры избил руками и ногами двух оппонентов. Одному он сломал нос, а другому – локтевую кость и повредил легкое.

Районный суд назначил мужчине почти три года колонии строгого режима. Однако бийчанин не согласился с вердиктом, утверждая, что это была самооборона. Но Верховный суд республики оставил решение нижестоящей инстанции без изменения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее стало известно, что в Краснодаре избили группу кавказцев за то, что они танцевали лезгинку на проезжей части.