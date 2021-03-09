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Глава алтайского Минздрава принес соболезнования родным девочки, погибшей в ЦРБ

, ИА "Амител"
Дмитрий Попов заявил, что вину врачей будет устанавливать только суд
Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов принес соболезнования родным годовалой Вари Голошубовой, которая погибла в Советской ЦРБ в начале января и заявил, что медики сделали все возможное.

Отвечая на вопрос матери ребенка Регины Голошубовой, которая поинтересовалась, почему врачи до сих пор не были наказаны за гибель девочки, министр также отметил, что следствие еще продолжается. По его словам, после проведения всех необходимых мероприятий правоохранительными органами свое заключение может дать только суд.

"Решение вопроса об отстранении от должности медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь ребенку, будет определяться правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством", – заявил Дмитрий Попов во время онлайн-брифинга на сайте краевого правительства во вторник, 9 марта.

Напомним, утром 11 января годовалая Варя Голошубова пролила на себя кружку горячего чая. Родители обратились за помощью в Советскую ЦРБ. Ожоги были незначительные, но медики положили ребенка в реанимацию, где попытались поставить капельницу против обезвоживания.

После установки катетера в подключичную вену девочка погибла. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ей повредили легочную ткань. Катетеризацию проводил врач-реаниматолог со стажем работы более 30 лет. В этот момент рядом с ним был заведующий реанимационным отделением.

По этим обстоятельствам следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности"). Тогда же губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову организовать и провести комплексную проверку Советской ЦРБ, а также привлечь к процессу районные власти.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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