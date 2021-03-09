Алтайский магазин проведет дезинсекцию после жалобы на таракана в выпечке

Житель Бийска пожаловался на магазин "Аникс", после того как увидел таракана на полках с выпечкой. Фотографии с насекомым он опубликовал в сообществе "Инцидент Бийск".

На жалобу горожанина в комментариях ответил представитель "Аникса". Он заверил, что информацию перенаправили ответственному лицу, а в ближайшее время в магазине проведут дезинсекцию.

"Спасибо, что сообщили о проблеме. Приносим свои извинения. Информацию перенаправили ответственному лицу, в ближайшее время будет проведена дезинсекция", – сообщил представитель торговой сети.

Примечательно, что некоторые комментаторы также пожаловались на проблемы с санитарией и в других магазинах "Аникс" наукограда.