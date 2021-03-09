На Алтае сельчанка обвинила незнакомца в изнасиловании, чтобы оправдаться перед мужем

25-летнюю жительницу Троицкого района признали виновной за заведомо ложный донос об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-центр СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в июле 2020 года женщина уехала в соседнее село, где в компании распивала спиртное. Уже ночью она собралась домой, и попросила незнакомого мужчину ее отвезти.

"После того как супруг женщины увидел, что она на чужом автомобиле в состоянии алкогольного опьянения подъехала к дому, стал предъявлять претензии. Чтобы оправдаться, супруга сообщила ему, что водитель автомобиля ее изнасиловал", – рассказали в ведомстве.

Свою вину обвиняемая признала и раскаялась. Суд, в свою очередь, приговорил ее к выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей.