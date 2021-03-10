В Алтайском крае открыли горячую линию по защите прав потребителей

Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае открыл горячую линию, в ходе которой жителям региона предлагают задавать вопросы по защите прав потребителей.

"Эксперты ответят на вопросы о защите прав потребителей и при необходимости помогут подготовить претензии к хозяйствующим субъектам, жалобы в надзорные органы, исковые заявления в суд", – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты прав потребителей. Оно продлится вплоть до 20 марта.

Телефоны: 8 (3852) 504-061, 506-833. Позвонить можно с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 и в пятницу с 8:00 до 16:00. Кроме того, вопросы принимают по электронной почте uk-centr3@altcge.ru.