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Новости

В Алтайском крае открыли горячую линию по защите прав потребителей

, ИА "Амител"
Консультации проводят до 20 марта
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае открыл горячую линию, в ходе которой жителям региона предлагают задавать вопросы по защите прав потребителей.

"Эксперты ответят на вопросы о защите прав потребителей и при необходимости помогут подготовить претензии к хозяйствующим субъектам, жалобы в надзорные органы, исковые заявления в суд", – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты прав потребителей. Оно продлится вплоть до 20 марта.

Телефоны: 8 (3852) 504-061, 506-833. Позвонить можно с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 и в пятницу с 8:00 до 16:00. Кроме того, вопросы принимают по электронной почте uk-centr3@altcge.ru.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.03.2021 10:11
- гость -

вы что?!
вообще-то это против Капиталистического Государственного строя!!!
по моему это диверсия против нашего Государства?

10.03.2021 10:29
- гость -

А комитет по защите потребителей, что дает консультации, разве не их?

10.03.2021 10:37
- гость -

Обращался к ним перед новым годом - помогли. Все получилось. Молодцы ребята.

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