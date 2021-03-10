Депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Терентьев предложил разработать законопроект, который закреплял бы статус многодетных семей. Пока такого документа на федеральном уровне не существует, сказано на сайте Алтайского реготделения "Справедливой России".
Этот вопрос Александр Терентьев поднял на заседании фракции СР. Во время прошедшей региональной недели, встречаясь с жительницами Барнаула и Заринска в преддверии Международного женского дня, парламентарию поступила масса вопросов именно от многодетных мам. Они касались как непосредственно статуса, так и документов (удостоверения), его подтверждающего и, как следствие, – определенных льгот.
"Получается, что сегодня многодетным семьям для значимого круга льгот нужно быть малоимущими; чтобы иметь льготный транспортный налог нужно иметь автомобиль до 100 л. с.; дети из многодетных семей не имеют льготного проезда в общественном транспорте, им убрали льготу на электроэнергию в размере 30%; многие из-за запутанного подсчета доходов не получают пособие на детей от 3-7 лет; нет элементарно документа, который подтверждает многодетность и требуется в детсадах, школах, кружках, даже в зоопарках и бассейнах, а постоянный запрос справки в социальной защите достаточно длителен и не удобен", – отмечают справороссы.
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов поддержал инициативу Александра Терентьева и поручил в кратчайшие сроки разработать законопроект, который бы давал четкое определение и критерии многодетных семей на законодательном уровне.
Комментарии
На Гаваях (США) бездомным платят 300 долларов на питание и 400 долларов в месяц. Это между прочим 51000 рублей.
Есть закон о выделении земли. Уже старшая университет закончила. Очередь как была 1400 восемь лет назад так и осталась. Ваши законы пустой звон,
У нас по закону президент должен занимать должность не более 8 лет, а по факту бандит узурпировал власть и сидит уже 22.
10.03.2021 13:33
- гость -
И почему вы еще не на Гаваях и не кричите алоха?
10.03.2021 13:37
- гость -
у кого у вас? у румынов?
а мне вот как многодетной маме реально неудобно. постоянно надо какую то справку брать доказывать. раньше удостоверение было и пошел в тот же зоопарк. А проезд тоже. говорят есть доплата школьникам 350 руб. раньше бесплатно и все. Счас же надо не только много деток так еще пару тройку лейблов себе навешать.
Хоть может эта партия сможет докричаться. А то как демографию поднимать так многодетные красавцы а как льготы раздавать так ...
у кого у вас? у румынов?
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Нет, у якобы журналистов, которые продали свою пятую точку кремлю и строчат комментарии в его защиту
10.03.2021 13:38
- гость -
И почему вы еще не на Гаваях и не кричите алоха?
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Потому что не бездомный. Россиянину бездомному в США не заплатят, надо иметь гражданство США.
10.03.2021 13:34
- гость -
Не так давно господин Романенко лишил земельных участков многодетные семьи. Точнее вы можете претендовать в случае если у вас нет жилья. А потом по-лицемерски доносит что мы должны поддерживать многодетных. Такой вот главный хохол
Успокойтесь, 20 сентября и о законах,и о народонаселении забудут как страшный сон.
Со льготой на транспортный налог прям изощренное издевательство. Сколь там авто, подходящих для перевозки 3 детей, попадают в такие?
очередь на землю вообще позорище. Столько земли - дайте людям жить. нет - дайте деньги....ну что толку они эти законы туда сюда на сессии пересматривают - очередь только растет. Может в Москве наш услышат, Помог же Терентьев когда наш край чуть с питанием школьным не опрокинули
13:33
- гость -
На Гаваях (США) бездомным платят 300 долларов на питание и 400 долларов в месяц.
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Хосспаде, как же я хочу быть бездомным на Гавайях. Там же вулканы, окиян и пальмы. Разве я много прошу?
13:46
гость
Хоть может эта партия сможет докричаться. А то как демографию поднимать так многодетные красавцы а как льготы раздавать так ...
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Совки выращивали рабов на квартирном субстрате, а Володя на мат.капитале( по сути - кредите).