Депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Терентьев предложил разработать законопроект, который закреплял бы статус многодетных семей. Пока такого документа на федеральном уровне не существует, сказано на сайте Алтайского реготделения "Справедливой России".

Этот вопрос Александр Терентьев поднял на заседании фракции СР. Во время прошедшей региональной недели, встречаясь с жительницами Барнаула и Заринска в преддверии Международного женского дня, парламентарию поступила масса вопросов именно от многодетных мам. Они касались как непосредственно статуса, так и документов (удостоверения), его подтверждающего и, как следствие, – определенных льгот.

"Получается, что сегодня многодетным семьям для значимого круга льгот нужно быть малоимущими; чтобы иметь льготный транспортный налог нужно иметь автомобиль до 100 л. с.; дети из многодетных семей не имеют льготного проезда в общественном транспорте, им убрали льготу на электроэнергию в размере 30%; многие из-за запутанного подсчета доходов не получают пособие на детей от 3-7 лет; нет элементарно документа, который подтверждает многодетность и требуется в детсадах, школах, кружках, даже в зоопарках и бассейнах, а постоянный запрос справки в социальной защите достаточно длителен и не удобен", – отмечают справороссы.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов поддержал инициативу Александра Терентьева и поручил в кратчайшие сроки разработать законопроект, который бы давал четкое определение и критерии многодетных семей на законодательном уровне.